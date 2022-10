DNB: Nederlandse banken kijken tegen toenemende verliezen aan

(ABM FN-Dow Jones) De risico’s voor de financiële stabiliteit zijn het afgelopen half jaar toegenomen en dat zal gepaard gaan met toenemende verliezen voor Nederlandse banken. Daar waarschuwde De Nederlandsche Bank maandag voor.

De hoge inflatie, oplopende rentes, de oorlog in Oekraïne en de mogelijkheid van een wereldwijde recessie zorgen samen voor een ongekende situatie, zo stelde de Nederlandse centrale bank. Daarnaast blijft de inflatie mogelijk langer hoog dan waar financiële markten en economische ramingen nu rekening mee houden. Dit alles zal de financiële sector volgens DNB de komende periode op de proef stellen.

"Banken kunnen profiteren van hogere rentes, maar moeten ook rekening houden met toenemende verliezen op uitstaande leningen, bijvoorbeeld aan energie-intensieve bedrijfssectoren", aldus DNB. "De stijgende hypotheekrente en de verslechterde economische vooruitzichten vergroten de kans op een prijscorrectie op de oververhitte woningmarkt."

Het is volgens DNB daarom van belang dat het kapitaalniveau van banken op peil blijft. "Banken dienen hun buffers boven de wettelijke vereisten zoveel mogelijk in stand te houden en moeten terughoudend zijn met de uitkering van dividend en met de inkoop van eigen aandelen."

Tegenover de toegenomen risico’s staat een sterke uitgangspositie van de Nederlandse financiële sector, aldus DNB. "Mede door de ruime steunmaatregelen van de overheid en het beleid van de Europese Centrale Bank zijn financiële instellingen goed door de coronacrisis gekomen. De kapitaalpositie van banken, de solvabiliteit van verzekeraars en de dekkingsgraad van pensioenfondsen is stabiel gebleven of in de afgelopen maanden zelfs verbeterd. Ook een stresstest waarbij wordt uitgegaan van aanhoudend hoge inflatie en een verdere stijging van de rente, toont de weerbaarheid van de bankensector."

In het stresstestscenario lopen de kredietverliezen op tot bijna 23 miljard. De kapitaalratio van Nederlandse banken daalt in dat scenario in de periode tot eind 2024 gemiddeld met 2,7 procentpunt, maar zit daarmee nog ruim boven de wettelijk minimumvereisten, zo berekende DNB. "De huidige kapitaalpositie geeft banken een goede uitgangspositie om de verliezen in het stress-scenario te absorberen, zonder dat de kredietverlening aan huishoudens en bedrijven in de knel komt."

"De inflatie is hoog en de rente loopt op, terwijl de economische groei afneemt. Dat is een mix van factoren die we sinds de jaren zeventig niet in deze mate hebben gezien. We staan er beter voor dan toen en ik heb vertrouwen in de weerbaarheid van onze financiële sector, maar deze combinatie van ongunstige ontwikkelingen vergroot onmiskenbaar de financiële stabiliteitsrisico’s", concludeerde DNB-president Klaas Knot.