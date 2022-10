Rivian roept bijna al zijn voertuigen terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Rivian Automotive roept bijna al zijn voertuigen terug om een ??mogelijk probleem aan te pakken waardoor klanten de controle over het stuur kunnen verliezen. Dit meldde de Amerikaanse fabrikant van elektrische pick-ups en SUV's vrijdagavond laat. Tot dusver zijn er geen verwondingen bekend die verband houden met dit defect, zei een woordvoerster van het bedrijf. Rivian heeft een e-mail over de terugroepactie van zo'n 13.000 voertuigen naar alle betrokken klanten gestuurd. "De veiligheid van onze klanten zal altijd onze topprioriteit zijn en we doen er alles aan om dit probleem op alle betrokken voertuigen zo snel mogelijk op te lossen", zei het bedrijf. Rivian verwacht geen materiële financiële impact en hoopt dat het controleren van alle voertuigen binnen 30 dagen is afgerond. De terugroepactie heeft geen invloed op de productie, aldus het bedrijf. Het is de derde terugroepactie van Rivian sinds het bedrijf eind vorig jaar begon met produceren. In mei werden 500 voertuigen teruggeroepen en in augustus zo'n 200. Bron: ABM Financial News

