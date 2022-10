Rechtbank Delaware stelt rechtszaak tussen Twitter en Musk uit Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De rechtbank in het Amerikaanse Delaware heeft een rechtszaak tussen Twitter en Tesla-topman Elon Musk uitgesteld. Dit bleek donderdag. De rechtbank deed dit op verzoek van Musk, waarmee de topman de deur sluit voor verdere onderhandelingen over een schikking. Musk heeft nu tot 28 oktober om de overnamedeal met Twitter te beklinken. Als de deal tegen deze datum niet wordt doorgezet, dan wordt de rechtszaak in november opnieuw opgestart. Eerder deze week verraste Musk vriend en vijand door voor te stellen de overname alsnog door te zetten tegen de originele biedprijs, nadat hij maandenlang probeerde onder de deal uit te komen. Maar tegen het einde van de week lopen beide partijen opnieuw tegen de nodige obstakels op, onder meer over de financiering door Musk. De topman stelde dat de overname afhankelijk zou zijn van 13 miljard dollar aan financiering, die hij eerder regelde om de overname te financieren. Musk zei dat hij rond 28 oktober de financiering rond kan hebben, maar volgens Twitter is dit een nieuwe poging van Musk om de overname verder te vertragen. Musk wil dat de rechtszaak wordt uitgesteld om een overname te versnellen, maar Twitter wil de rechtszaak juist doorzetten. Donderdag besloot de rechtbank in Delaware de rechtszaak uit te stellen. Bron: ABM Financial News

