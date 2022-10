Credit Suisse wil voor miljarden aan schuld terugkopen

Lehmann 2! Alleen dan 10x groter….. ze zijn toast - is niets aan te redden. CS zit vol met geld van oligarchen en dat wordt teruggetrokken. Gaat om vele honderden miljarden. De vraag is of Bern genoeg geld heeft om dat gat te stoppen - Deutsche Bank zal meegesleurd worden. Berlijn heeft al gezegd niet in staat te zijn dat ravijn te dichten want is te breed en te diep. Tijd voor fysiek goud in de thuiskluis! HN