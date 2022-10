Apple in beroep om Franse boete compleet ongedaan te maken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Apple

(ABM FN-Dow Jones) Apple is van plan om in beroep te gaan tegen een Franse mededingingsboete die al fors is verlaagd. Dit meldde Barron's donderdag.



Persbureau Reuters meldde eerder al dat een Franse rechtbank had besloten om de boete van 1,1 miljard euro voor Apple te verlagen naar 372 miljoen euro. De oorspronkelijke boete werd in 2020 opgelegd door de Autorité de la concurrence na een klacht van Apple-reseller eBizcuss uit 2012.



Apple wilde tegenover Barron's niet bevestigen met hoeveel de boete is verlaagd, maar zei in een verklaring wel dat het bedrijf vindt dat de boete volledig ongedaan moet worden gemaakt.



De Franse toezichthouder was niet direct bereikbaar voor een reactie, aldus Barron's. Bron: ABM Financial News

