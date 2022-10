UBS haalt ArcelorMittal van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag het advies voor ArcelorMittal verlaagd van Kopen naar Neutraal en het koersdoel van 27,00 naar 23,00 euro. De afgelopen periode heeft Mittal op verschillende plekken de productie tijdelijk stilgelegd, maar analist Andrew Jones twijfelt of dit voldoende is om de prijsdruk weg te nemen. Op korte termijn stegen de prijzen, maar onduidelijk is volgens de analist of dit beklijft. Voor het derde kwartaal denkt Jones dat de EBITDA van ArcelorMittal ruimschoots onder de consensus is uitgekomen. Hij rekent op een EBITDA van 2,2 miljard dollar, waar de consensus op 3 miljard dollar staat. "We denken dat de volumes op kwartaalbasis met 9 procent zijn gedaald, en dat dit in het vierde kwartaal nog eens 3 procent zal zijn." De EBITDA in het vierde kwartaal schat UBS in op "slechts 1,3 miljard dollar". Het aandeel ArcelorMittal noteert donderdag 3,1 procent lager op 21,09 euro. Bron: ABM Financial News

