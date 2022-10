Degroof Petercam verlaagt koersdoel Aperam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Aperam verlaagd van 49,00 naar 42,00 euro bij een ongewijzigd koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport van analist Frank Claassen. Uit de beleggersdag van het staalbedrijf werd volgens de analist duidelijk dat een aankomende recessie niet zo diep zal zijn als de vorige, dankzij de structurele verbeteringen, het veerkrachtige profiel en de voordelen van het Leadership Journey-programma. Claassen heeft niettemin de verwachtingen voor de EBITDA met 5 tot 13 procent verlaagd, wegens een verslechterde Europese markt. De outlook voor het derde kwartaal is volgens Claassen haalbaar, maar de outlook voor het vierde kwartaal zal een vertraging laten zien. Wel is de analist van mening dat beleggers te voorzichtig zijn. Als gevolg werd het koopadvies herhaald. Het aandeel Aperam steeg donderdag wel 1,6 procent tot 25,98 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.