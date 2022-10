Olieprijs stijgt flink Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag flink gestegen. Bij een settlement van 83,63 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 5 procent duurder. Marktstrateeg Colin Cieszynski van SIA Wealth Management verklaarde de forse stijging van de olieprijzen maandag door de geruchten over een "aanzienlijke productievermindering van 1 miljoen vaten per dag of meer" die OPEC later deze week mogelijk zal aankondigen. OPEC+ komt woensdag bijeen op het hoofdkantoor van het kartel in Wenen. De groep komt maandelijks online bijeen en er werd niet verwacht dat ze voor het einde van dit jaar een fysieke bijeenkomst zouden organiseren. Volgens marktstrateeg Helima Croft van RBC Capital Markets zou OPEC+ niet persoonlijk bijeenkomen als er slechts een minimale productieverlaging wordt aangekondigd. Productieverlagingen zouden Rusland ten goede komen, volgens marktkenners. Daarnaast zorgen hogere olieprijzen als gevolg van een productieverlaging van OPEC+ mogelijk voor een verder oplopende inflatie. Bron: ABM Financial News

