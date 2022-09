Beperkte opleving AEX aan eind van zwakke septembermaand

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft een zware week achter de rug met veel richtingbepalend nieuws. Een opleving vrijdag zorgde uiteindelijk voor een bescheiden winst op weekbasis.

Vrijdag eindigde de AEX na een winst van 1,1 procent op 640,62 punten. Dat betekende een weekwinst van 0,2 procent. Vorige week vrijdag sloot de Amsterdamse hoofdgraadmeter op 638,28 punten, toen na een daling van krap 3 procent op weekbasis. De Amsterdamse hoofdindex sloot augustus af op 680,31 punten, waardoor de maand september een verlies opleverde van ruim 5,5 procent. In heel het derde kwartaal verloor de index meer dan 2 procent.

September deed ook dit jaar zijn naam weer eer aan als een slechte beursmaand. "Met name de tweede helft was historisch slecht", aldus Ralph Wessels van ABN AMRO, waarbij de Fed en andere centrale banken het sentiment stevig drukten.

Er is op dit moment een "perfect storm" van slecht nieuws op alle continenten, volgens Andre Brouwers van Het Beleggingsinstituut. Hij wijst op de Britse centrale bank die moet ingrijpen nadat nieuw kabinetsbeleid een desastreuze marktreactie voor het Britse pond opleverde. In Italië is een zeer rechtse regering aan de macht gekomen, en dan zijn er ook nog explosies die de aardgasleidingen vanuit Rusland door de Noordzee hebben gesaboteerd. "Hoe veel ellende wil je hebben?"

Brouwers vermoedt dat de Russische president Vladimir Poetin alles uit de kast haalt om de Europese steun aan Oekraïne te stoppen en dat dit een dreigement kan zijn om andere infrastructuur plat te leggen zoals het doorknippen van stroomkabels naar Duitsland.

Vrijdag riep Poetin Oekraïne op om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Dit deed hij op de dag dat vier regio's in Oekraïne worden geannexeerd door Rusland. Die annexatie volgde op in de haast georganiseerde referenda die in grote delen van de wereld niet worden erkend.

"Dat Rusland het militaire conflict wil beëindigen is goed nieuws", volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Al denkt de analist niet dat het Westen heel vlot zal reageren op de uitnodiging van Poetin. De markten reageerden er richting het weekend wel positief op.

"Voor Europese beleggers zou het gunstig zijn als er iets meer rust op de markten komt en de volatiliteit afneemt", zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING. Een aanpassing van de Britse belastingplannen of het aftreden van de minister van Financiën, in combinatie met een renteverhoging door de Bank of England en de Europese Centrale Bank zou volgens hem kunnen helpen.

"Positief nieuws uit het Verenigd Koninkrijk zou erg welkom zijn", merkte Wiersma op. "Wie had er voor vorige week vrijdag gedacht dat de impact van het politieke beleid in Londen zo groot zou zijn op de wereldwijde financiële markten?"

Per saldo zijn de koerswinstverhoudingen inmiddels wel "een stuk aantrekkelijker geworden", en dat biedt ruimte voor koersstijging, aldus Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor.

De euro wist afgelopen week licht te herstellen. Waar de euro/dollar vorige week nog op 0,9690 noteerde, was dat deze vrijdag 0,9797.

Afgelopen week was er vooral veel aandacht voor de inflatie. In de eurozone liep de inflatie in september op naar 10,0 procent. Nederland en België zitten hier ruim boven met 17,1 en 11,3 procent. In Duitsland stegen de consumentenprijzen ook met 10,0 procent, maar in Frankrijk nam de inflatie iets af tot 5,6 procent.

In de VS steeg de PCE kernprijsindex in augustus met 0,6 procent op maandbasis. Een maand eerder was er nog een pas op de plaats. De verwachting van economen lag op een toename van de index met 0,5 procent.

Op jaarbasis bedroeg de kerninflatie 4,9 procent, een stijging ten opzichte van de 4,7 procent in juli. Economen hadden voor augustus 4,7 procent voorzien.

De Federal Reserve beschouwt de kernprijzenindex als de belangrijkste graadmeter voor de inflatie en als leidraad voor het monetaire beleid.

Aslam van AvaTrade wees op het feit dat de persoonlijke inkomens en bestedingen in de VS wel stabiel blijven. De PCE-inflatie geeft de Fed echter nog meer reden om de rente verder te verhogen.

De olieprijzen stegen op weekbasis zo'n 2 procent en haalden steun uit orkaan Ian aan de Golfkust van Florida. Het Bureau of Safety and Environmental Enforcement meldde voorafgaand aan de storm dat in voorbereiding op de categorie 4 storm zo'n 11 procent van de olieproductie en 8,56 procent van de aardgasproductie in de Golf is stilgelegd. Volgens analisten zal de impact op de olieprijzen waarschijnlijk van korte duur zijn.

De orkaan zal mogelijk meer vraag naar olie vernietigen dan aanbod. Door overstromingen en stroomstoringen waren veel wegen en snelwegen in Florida leeg en bedrijven gesloten.

Stijgers en dalers

In de AEX wisten een minderheid van de aandelen de week in het groen af te sluiten. Opvallende stijger was Just Eat Takeaway.com met een koerswinst van 12,5 procent op weekbasis. De maaltijdbezorger meldde dat het in de tweede helft van dit jaar al een positieve aangepaste EBITDA zal realiseren. "Dat ziet er prima uit", aldus Degroof Petercam. Analist Michael Roeg merkte daarnaast op dat Just Eat het belang in iFood ook al tegen een goede prijs wist te verkopen. Ook strikte Just Eat Takeaway oud Ahold topman Dick Boer als commissaris van de maaltijdbezorger.

Besi en UMG stegen op weekbasis zo'n 3 tot 4,5 procent. Financials hadden het moeilijk met verliezen van 4,5 tot 6 procent voor ING en Aegon. Aegon liet afgelopen week wel weten voor 133 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen om zo de verwatering als gevolg van de tussentijdse dividenduitkering in aandelen te compenseren.

OCI won afgelopen week 6,5 procent en bleef daarmee Flow Traders voor in de AMX. ABN AMRO leverde zo'n 4 procent in en ASR daalde 6 procent. Wel kreeg ABN AMRO vrijdag een koopaanbeveling van Goldman Sachs, wat voor een flinke koersstijging zorgde.

Onder de kleinere aandelen schoot Vivoryon Therapeutics bijna 27 procent omhoog. Ook aandelen van andere bedrijven die actief zijn met Alzheimer deden het goed. Volgens analist Dylan van Haaften van zakenbank Bryan Garnier is dit te danken aan positieve studieresultaten van BioArctic. Of Vivoryon nu direct voordeel haalt uit de studiedata van BioArctic met Lecanemab, is maar de vraag volgens Van Haaften, "maar het sentiment is wel verbeterd". Die gestegen koers werd door Vivoryon aangegrepen om nieuwe aandelen uit te geven. Zo haalde het bedrijf al 15 miljoen euro op, met een optie voor nog eens 15 miljoen.

Ebusco had het afgelopen week juist zwaar te verduren. Het aandeel leverde meer dan 12 procent in.