Credit Suisse verlaagt koersdoel AkzoNobel

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft vrijdag het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 93,00 naar 76,00 euro, maar herhaalde wel het Outperform advies. Na de winstwaarschuwing van AkzoNobel besloot analist Samuel Perry om de EBIT-taxaties voor de verfgigant met gemiddeld 19 procent te verlagen. Voor 2023 liggen de ramingen van Perry nog altijd 3 procent hoger dan de analistenconsensus. Wel denkt Perry dat een risico is dat het nieuwe management de outlook van Akzo voor een EBITDA van 2 miljard euro in 2023 zal verlagen. Maar de consensus ligt hier al 20 procent onder, voegde de analist toe. Daarbij hebben de grondstofprijzen volgens Credit Suisse inmiddels gepiekt en dat betekent dat Akzo vanaf begin 2023 hiervan de vruchten gaat plukken. "En kostenbesparingen via het Deliver-programma moeten de winst flink steun bieden", denkt Perry. Bron: ABM Financial News

