AEX vermoedelijk neutraal van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting vlak van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong vrijwel onveranderd.

Donderdag koerste de AEX nog 1,2 procent lager op 633,55 punten. Op slotbasis was daarmee sprake van de laagste stand in 2022.

In een nerveuze handel keken beleggers donderdag vooral naar inflatiecijfers, die renteverhogingen van centrale banken uitlokken en rendementen op staatsleningen aanjagen.

De Duitse inflatie bleek in september op jaarbasis te zijn gestegen naar 10,0 procent. En in België nadert de inflatie inmiddels de piek uit de zomer van 1975, met een inflatie van 11,3 procent, maar de Spaanse consumentenprijzen daalden juist in september in vergelijking met augustus, met dank aan dalende grondstoffenprijzen.

Vanochtend meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de inflatie in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex in september is uitgekomen op 17,1 procent. In augustus was er volgens deze meting nog sprake van een inflatie van 13,7 procent.

Vandaag gaat om elf uur alle aandacht uit naar de voorlopige inflatie in de eurozone in september. Om half drie worden daarnaast in de VS de persoonlijke inkomens en PCE-inflatie in augustus vrijgegeven.

De PCE is een maatstaf van de inflatie die onderdeel is van de officiële consumentenprijsindex (CPI). Deze index is de laatste maanden uitgegroeid tot een scherp gevolgd macrocijfer vanwege het belang dat de Federal Reserve er aan hecht.

Door recent tegenvallende inflatiedata uit de VS zijn de Amerikaanse renteverwachtingen flink opgelopen, hetgeen zijn weerslag heeft op de markt voor staatsobligaties. Begin augustus rekenden beleggers nog op een flink afkoelende inflatie en bedroeg het rendement op de tienjarige Treasury net iets meer dan 2,5 procent.

Na een ongekend snelle opmars noteerde de Amerikaanse tienjaars rente woensdag echter voor het eerst in 10 jaar kort boven de 4 procent, om vervolgens terug te vallen naar een rendement van 3,75 procent vanochtend.

In Italië komt bovenop de veel te hoge inflatie ook nog eens politieke onzekerheid, door de verkiezingswinst van Fratelli d’Italia. De Italiaanse tienjaarsrente steeg donderdag met 9 basispunten naar 4,67 procent. Begin augustus lag het rendement nog onder de drie procent.

Beleggers speculeren nu over het opnieuw opkopen van staatsobligaties door centrale banken, zoals de Bank of England woensdag al deed, hetgeen slechts kortstondig tot opluchting op de aandelenmarkten leidde.

S&P op laagste stand 2022

Op Wall Street daalde hoofdgraadmeter S&P 500 donderdagavond met ruim twee procent naar het laagste niveau van 2022. Techbeurs Nasdaq gaf 2,8 procent prijs.

Techgigant Apple was de gebeten hond met een koersverlies van 5 procent in de nasleep van berichten woensdag dat het plannen voor de verhoging van de iPhone-productie heeft geschrapt.

Nabeurs overtrof sportkledingfabrikant Nike over het afgelopen kwartaal de omzet- en winstverwachtingen. De marges staan echter onder druk door onder meer hogere transportkosten en de dure dollar. Het aandeel verloor in de elektronische handel nabeurs meer dan negen procent.

In Azië daalt de Nikkei index, waar toeleveranciers van Apple het zwaar te verduren hebben, vanochtend bijna twee procent. De Chinese beurzen dalen daarentegen slechts licht, terwijl de KOSPI index in Seoel zelfs nipt in het groen noteert.

De olieprijs maakte donderdag een pas op de plaats, na een stijging van bijna 5 procent op woensdag, uit vrees voor de gevolgen van een orkaan in Florida, waardoor een deel van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd.

Het muntpaar euro/dollar noteert vanochtend op 0,9819. Woensdag noteerde de euro na nieuws over de Nord Stream sabotage nog op een dieptepunt van 0,9540.

Bedrijfsnieuws

Avantium heeft per 1 januari volgend jaar een nieuwe CFO. Na goedkeuring van de benoeming als CFO, begint Boudewijn van Schaïk officieel op 1 januari 2023 bij Avantium en volgt zo Bart Welten op, die om persoonlijke redenen terugtreedt. Welten blijft wel beschikbaar voor een overdracht.

Bever Holding leed in de eerste helft van 2022 een verlies van 58.765 euro. In dezelfde periode een jaar eerder was er nog een winst van 39.378 euro.

Credit Suisse en Kepler Cheuvreux verlaagden hun koersdoel voor DSM, naar respectievelijk 185,00 en 148,00 euro. Credit Suisse verlaagde ook het koersdoel voor AkzoNobel, naar 76,00 euro. En Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor Euronext naar 102,00 euro. Jefferies besloot om het koersdoel voor KPN naar 2,90 euro te verlagen.

Berenberg verhoogde daarentegen het koersdoel voor Just Eat Takeaway naar 17,60 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P500 daalde donderdag 2,1 procent tot 3.640,47 punten. De Dow Jones-index daalde 1,5 procent tot 29.225,61 punten en technologie-index Nasdaq zakte 2,8 procent.