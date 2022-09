Avantium draagt nieuwe CFO voor Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft per 1 januari volgend jaar een nieuwe CFO. Dit maakte de ontwikkelaar van bioplastics vrijdagochtend bekend. Na goedkeuring van de benoeming als CFO begint Boudewijn van Schaïk officieel op 1 januari 2023 bij Avantium en volgt zo Bart Welten op, die om persoonlijke redenen terugtreedt. Welten blijft wel beschikbaar voor een overdracht. De voordracht van Van Schaïk wordt op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 30 november van dit jaar te goedkeuring aan de aandeelhouders van de vennootschap voorgelegd. Van Schaïk werkt momenteel bij SBM Offshore. Bron: ABM Financial News

