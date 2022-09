Winst Nike overtreft de verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nike

(ABM FN-Dow Jones) De winst en omzet van Nike hebben de verwachtingen overtroffen, maar de aandelenkoersen daalden in de late handel, omdat de marges een tik kreeg door hogere kosten van vracht, kortingen op handelswaar en de effecten van een duurdere dollar. Nike boekte een nettowinst van 1,5 miljard dollar in het eerste kwartaal, of 0,93 dollar per aandeel. Een jaar eerder was dit 1,9 mioljard dollar winst. De omzet steeg van 12,2 miljard naar 12,7 miljard dollar. Analisten rekenden vooraf op een winst van 0,92 dollar per aandeel op een omzet van 12,3 miljard dollar. Het aandeel Nike daalde nabeurs ruim 6 procent door zorgen over de marges en de voorraden. De brutomarge daalde van 46,5 naar 44,3 procent. Vooral in Noord-Amerika, waar overtollige voorraden werden gedumpt, via NIKE Direct kortingen en aanbiedingen aan groothandels. De voorraden stegen met 44 procent tot 9,7 miljard dollar, door "aanhoudende volatiliteit van de aanvoerketens, deels opgrvangen door sterke vraag van consumenten" in het kwartaal. Bron: ABM Financial News

