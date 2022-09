Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs in New York is donderdag gedaald, door zorgen over de vraag naar olie, deels opgevangen door een verwachte productieverlaging door OPEC volgende week. Een novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,1 procent lager op 81,23 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Eerder op de dag stond de olieprijs nog hoger, stijgend tot bijna 83 dollar, voordat het verkopen weer toenam. Orkaan Ian droeg bij aan de neerwaartse druk op de olieprijs. De orkaan zal mogelijk meer vraag naar olie vernietigen dan aanbod. Door overstromingen en stroomstoringen waren veel wegen en snelwegen in Florida leeg en bedrijven gesloten. BP en Chevron hebben intussen medewerkers als verplaatst en activiteiten hervat bij hun offshoreolieptlatforms in de Golf van Mexico die slecht tijdelijk gesloten waren door de storm. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.