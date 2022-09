Video: Bankaandelen nu nog niet interessant Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bankaandelen presteren niet beter dan de markt, ondanks dat de rente stevig oploopt, en beleggers kunnen beter nog even geduld hebben. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5. De reden hiervoor is volgens Juvyns simpel. "We zien dat de inflatie en de energiecrisis weegt op de economische groei." JPMorgan verwacht zowel in de VS als Europa een lichte recessie in de komende maanden. De gestegen rente zorgt dan wel voor hogere rentebaten voor de banken, maar daar staat tegenover dat de risico’s ook zijn toegenomen, bijvoorbeeld op wanbetaling. De zakenbanken zien de risicobereidheid bij klanten afnemen, waardoor er minder IPO's en overnames plaatsvinden. "Dus minder fees." En vermogensbeheer, de aanjager in de afgelopen jaren doordat er veel geld naar de markt stroomde, maar nu stabiliseert de instroom of neemt zelfs af. "We gaan met bijna een zekerheid naar een recessie toe in Europa. Dat zal ook de winstgevendheid van de bank aantasten." Op korte termijn kunnen de koersen van bankaandelen volgens Juvyns verder dalen, maar op de middellange en lange termijn "is dit anders". De Europese bankensector is beter gekapitaliseerd dan ooit. Klik hier voor: bankaandelen nu nog niet interessant Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.