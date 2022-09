Wall Street eindigt lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten zijn dinsdag voor de zesde handelsdag op rij lager gesloten, na een handvol sterke macrocijfers die de hogere beleidsrente van de centrale banken niet ondermijnden.

De S&P500 sloot 0,2 procent lager op 3.647,82 punten. De Dow Jones-index daalde 0,3 procent tot 29.155,37 punten. Alleen technologiebeurs Nasdaq klom 0,3 procent tot 11.279,60 punten.

De turbulentie op de aandelenmarkten wordt gevoed door vrees dat de Federal Reserve mogelijk een "harde landing" voor de Amerikaanse economie aan het voorbereiden zijn, om de hoge inflatie te temmen met fors hogere rente en een krapper monetair beleid.

Neil Kashkari, voorzitter van de Federal Reserve Bank van Minneapolis, bevestigde de vastberadenheid van de Fed om de inflatie omlaag te brengen in een interview met The Wall Street Journal. "Er zit veel verkrapping in het vat ", zei hij. Kashkari gaf wel toe dat er een risico is dat de Fed aan het overdrijven is met zijn overtuigende stappen om de prijstabiliteit te herstellen.

De Amerikaanse inflatie is "onaanvaardbaar hoog" zei Fed-bestuurder Loretta Mester van de Federal Reserve Bank of Cleveland maandag. "Bij onzekerheid kan het voor beleidsmakers beter zijn om agressiever te handelen", zei ze. "Preventief handelen kan voorkomen dat het meest donkere scenario uitkomt."

Voor het eerst in twee jaar ging de Dow Jones-index even onder de grens van 29.000 punten. De S&P500 is bezig aan een lange verliesreeks van zes dagen als de dag in het rood eindigt.

Sinds maandag zit de Dow Jones-index officieel in een berenmarkt, na een daling van iets meer dan 20 procent vanaf de top van 4 januari.

De rente op de tienjarige Amerikaanse treasury tikte bijna 4 procent aan, op 3,963 procent. Dat is niet vertoond sinds 2010.

De beurs opende dinsdag met een plus maar zakte al snel weg. Een handvol gezonde economische cijfer bood geen verlichting. Vanmiddag bleek dat het consumentenvertrouwen in de VS in september verder verbeterde. De verkoop van nieuwe huizen trok flink aan in augustus, terwijl de huizenprijzen iets daalden in juli. De orders voor duurzame goederen daalden minder sterk dan werd voorspeld.



De euro/dollar handelde dinsdag op 0,9588. Olie werd 2,3 procent duurder op 78,50 dollar op de New York Mercantile Exchange.