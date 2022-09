AkzoNobel dissonant op hoger Damrak na stevige winstwaarschuwing Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,8 procent hoger naar 645,39 punten, terwijl de Midkap 0,7 procent won. Onder de hoofdaandelen koerste alleen AkzoNobel met ruim twee procent echt lager, na een volgens Jefferies stevige winstwaarschuwing. Akzo verwacht voor het derde kwartaal een aangepaste operationele winst van 195 tot 215 miljoen euro. Dit was vorig jaar in dezelfde periode nog 241 miljoen euro. Koploper was halfgeleiderfonds Besi met krap 3 procent koerswinst. In de AMX wonnen Air France-KLM en AMG meer dan twee procent. In de AScX steeg Ebusco bijna vier procent. De producent van elektrische bussen ontving een nieuwe opdracht uit Zweden. Majorel daalt 2,2 procent. Bron: ABM Financial News

