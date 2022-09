Italiaanse verkiezing en Britse belastingverlaging treffen euro en pond

(ABM FN-Dow Jones) De euro en het Britse pond zitten in een snelle daling tegenover de Amerikaane dollar, na zorgen in Europa over een verschuiving naar rechts in de Italiaanse politiek en riskante Britse plannen om de gevolgen van de hoge inflatie op de te vangen met belastingverlagingen en kortingen op de energieprijzen.

De euro stond maandag op 0,9674 tegenover de dollar, nadat de munten een week geleden op nog pariteit handelden.

De eenheidsmunt daalde tot het laagste niveau in twintig jaar tijd, nadat beleggers de verkiezingsresultaten in Italië verwerkten.

De rechtse leider Giorgia Meloni won ruim met haar coalitie, volgens de exitpolls, en claimde daarop de overwinning. Met Meloni als de nieuwe Italiaanse premier is "de grootste zorg voor beleggers" of haar regering de hervormingen die de regering onder Mario Draghi doorvoerde, zal terugdraaien of aanpassen. Die hervormingen hielpen Italië aan steun van de EU, zei analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank.

Meloni's populistische partij, die fascistische wortels zou hebben, heeft een populistisch fiscaal beleid en is eurosceptisch.

Volgens Ozkardeskaya kan de euro verder dalen tegenover de dollar, als de risico-opslagen en rendementen op Italiaanse staatsleningen verder oplopen en het verschil met staatsleningen van andere eurozonelanden toeneemt. Die rendementen kunnen oplopen als de Italiaanse staatsschuld van 150 procent van het bbp verder oploopt. Vooralsnog lijkt de markt nog rustig met een opslag van 220 basispunten voor Italiaanse tegenover Duitse staatsleningen.

Dit zou kunnen veranderen als de begroting voor 2023 na de verkiezingen wordt bijgesteld, denkt anlist Paolo Pizzoli van ING. Dat risico is aanwezig na de aardverschuiving in het politieke landschap bij deze verkiezingen, stelt Citigroup. Ook is er een risico dat de coaliteit de sancties tegen het Rusland van Vladimir Poetin gaat tegenwerken.

Het Britse pond stond vanochtend op 1,0767 tegenover de dollar, grotendeels herstellend van een 'flash crash' zondagnacht, toen het pond razendsnel circa vier procent inleverde. Kort na de start van de handel daalde het pond binnen 15 minuten van iets boven 1,08 tot 1,0373 dollar. Inmiddels zit de koers weer tegen de 1,08 dollar.

Vrijdag presenteerde de nieuwe Britse minister van Financiën Kwasi Kwarteng forse belastingverlagingen en zondag kondigde Kwarteng nog meer verlagingen aan, terwijl de inflatie naar 10 procent beweegt en de koopkracht van Britten aantast. Tegelijkertijd wordt er een plafond op de energieprijzen ingevoerd. Valutabeleggers in Azië reageerden vannacht stevig negatief.

"De financiele markten blijven hun onvrede uiten over het nieuwste fiscale beleid', zei Simon Harvey van Monex Europe. Hoe zwakker het pond wordt, hoe meer rente er zal moeten worden betaald op Britse staatsleningen, terwijl ook de prijzen van geïmporteerde energie stijgen. Ook dit komt op het bord van de Britse staat.

Volgens Ozkardeskaya van Swissquote is het "vrijwel zeker" dat de sterling naar pariteit tegenover de dollar zal dalen. "Wat de markt hoort is: wie gaat deze overheidsuitgaven financieren?" Zij ziet als enige hoop dat de Britse economie een impuls krijgt van de "sugar rush" van dit ruime fiscale beleid, maar voorspelt een paar zware jaren voor het Verenigd Koninkrijk.