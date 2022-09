Easyjet optimistisch gestemd voor vakantiesegment Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: easyJet

(ABM FN) Easyjet verwacht dat de vakantievluchten in het boekjaar 2022 een winst voor belastingen zullen opleveren van meer dan 35 miljoen Britse pond en stelde dat het op schema ligt om een winst van 100 miljoen te boeken op middellange termijn. Dit meldde de Britse luchtvaarder vrijdag. In november 2019 werd de divisie Holidays opgezet. Easyjet mikt op een groei van het aantal klanten van meer dan 30 procent voor deze divisie in het boekjaar 2023. Het aandeel Easyjet steeg vanochtend in Londen fractioneel. Bron: ABM Financial News

