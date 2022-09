Lichte daling verkoop Nederlandse bedrijfswagens - ACEA

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van bedrijfsvoertuigen in Nederland is in augustus licht gedaald. Dit meldde de Europese brancheorganisatie voor de auto-industrie ACEA vrijdag.

Het aantal verkochte nieuwe bedrijfsvoertuigen in Nederland daalde vorige maand met 0,2 procent op jaarbasis tot 4.596 stuks.

In de Europese Unie daalde de verkoop in augustus met 8,0 procent tot 110.261 voertuigen. Dat was minder dan de daling van 17,4 procent in juli.

Duitsland en Frankrijk, landen die qua volumes toonaangevend zijn in de Europese Unie, lieten ook dalingen zien. In Duitsland ging de verkoop in augustus met 4,3 procent omlaag. In Frankrijk daalden de verkopen met 13,7 procent.

In de eerste acht maanden van dit jaar daalde de verkoop in de EU met 18,8 procent. In Nederland is de krimp 14,1 procent.