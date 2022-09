Nipt lagere opening AEX voorzien Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,2 procent. Donderdag sloot de hoofdindex al 1,9 procent lager op 657,40 punten. De snel oplopende rente leidde tot een uitverkoop onder met name techaandelen, waarbij de halfgeleiders, goed vertegenwoordigd op het Damrak, rake klappen kregen. Indexzwaargewicht ASML verloor meer dan 5 procent. Defensieve waarden, zoals Ahold en Heineken, maar ook KPN en Shell, sloten juist in het groen. "De strijd tegen inflatie werd een tandje verder opgevoerd", stelde Michael Hewson van CMC Markets donderdag. De centrale banken van Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen volgden het voorbeeld van de Federal Reserve van woensdag en verhoogden de rente, terwijl ook de Bank of Japan ingreep om de yen te verdedigen, merkte hij op. De Fed voerde woensdag voor de derde keer op rij een renteverhoging door van 75 basispunten, zoals door de markt al werd verwacht, om de inflatie te beteugelen. Volgens de 'dot plot' wordt de beleidsrente nog voor het einde van dit jaar naar 4,4 procent opgetrokken. "Dit betekent dat er voor november nog 75 basispunten verhoging aankomt en voor december nog eens 50 basispunten", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De Fed schetst hiermee een agressiever beeld dan verwacht. "De geldkraan gaat sneller en verder dicht." Wall Street kon donderdagavond nog geen tekenen van herstel laten zien, na de flinke koersval van woensdag. Hoofdgraadmeter S&P 500 daalde 0,8 procent. Techbeurs Nasdaq verloor daarnaast 1,4 procent, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index het verlies beperkte tot enkele tienden van een procent. In Azië verliezen de Chinese beurzen vanochtend ongeveer een procent. Tokio geeft ruim een half procent prijs, terwijl de beurs in Seoel, met een zware weging voor halfgeleiders, ruim anderhalf procent verliest. Sydney, dat woensdag nog de deuren gesloten hield vanwege het overlijden van Elizabeth II, daalt meer dan twee procent. De Amerikaanse olie-future koerst vanochtend krap een half procent lager. Donderdagavond noteerde de future juist nog 0,7 procent in het groen op 83,49 dollar per vat. De olieprijs steeg door zorgen over de escalatie van de oorlog in Oekraïne. Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 0,9830. Beleggers hebben vandaag oog voor de samengestelde inkoopmanagersindices in Europa en Amerika. Bedrijfsnieuws Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM wil de positie in Zuid-Europa verstevigen en richt de pijlen daartoe op zowel TAP Air als ITA. Dit schreef Het Financieele Dagblad vrijdag. Berenberg verhoogde het koersdoel voor Wolters Kluwer van 98,00 naar 103,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Hoewel het aandeel Wolters Kluwer "zeker niet goedkoop" is, is een bovengemiddelde multiple gerechtvaardigd volgens de analisten. PB Holding, voorheen Stern Groep, behaalde in de eerste helft van 2022 een winst van 191.000 euro. De autodealeractiviteiten van Stern Groep werden verkocht aan het Zweedse Hedin. PB Holding houdt nu alleen nog een belang van 5,3 procent in certificaten van aandelen in Bovemij. Slotstanden Wall Street De S&P 500-index sloot donderdag 0,84 procent lager op 3.757,99 punten. De Dow Jones-index daalde 0,35 procent tot 30.076,68 punten en technologiebeurs Nasdaq eindigde 1,37 procent lager op 11.066,81 punten. Bron: ABM Financial News

