Amerikaanse SEC verbiedt betalen voor orderstroom niet

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurswaakhond SEC gaat het betalen voor orderstromen niet verbieden als verdienmodel voor online brokers. Dat meldde persbureau Bloomberg donderdag. De aandelen Robinhood Markets en Virtu Financial stegen in reactie op het nieuws. Onder nieuwe regels die meer concurrentie en prijstransparantie moeten bevorderen, zal het niet verboden zijn dat marktmakers aan brokers zoals Robinhood betalen voor het recht om de transacties uit te mogen voeren, meldde het persbureau. Voorzitter Gary Gensler van de Securities and Exchange Commission overwoog om deze praktijk te verbieden, waardoor het verdienmodel van Robinhood en Virtu onder druk zou komen te staan. Volgens sommigen is de 'payment for order flow' een positieve zaak, omdat brokers hierdoor beleggers kunnen laten handelen zonder transactiekosten. Volgens Gensler staat daar tegenover dat de klanten niet altijd de beste uitoefenprijs krijgen, als hun orders door één vaste partij worden uitgevoerd. Meer dan 90 procent van de particuliere transacties in de Verenigde Staten worden inmiddels uitgevoerd door marketmakers als Citadel, Virtu en Two Sigma, zei Gensler in juni. Deze partijen zouden kunnen profiteren van het besluit om dit niet te verbieden. Virtu en Citadel maken een kleine winst op het verschil tussen aan- en verkoopprijs van effecten. Zij betalen vaak voor een orderstroom van kleine, veelal particuliere beleggers. Deze stroom heeft minder correlatie met de bredere markt en is daarom minder risicovol. Bron: ABM Financial News

