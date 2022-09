GeoJunxion vindt nog geen accountant Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GeoJunxion heeft geen accountant kunnen vinden voor de jaarcijfers 2021-2022, omdat alle zes grote accountantskantoren dienst weigerden. Dit maakte het bedrijf uit Capelle aan den IJssel donderdag bekend. "In het licht van de significante verbeteringen van de cijfers en in de simplificering van de bedrijfsstructuur, het risicobeheer en intern toezicht, hadden we verwacht dat minstens één accountantskantoor een positief signaal zou afgeven", aldus het bedrijf. GeoJunxion hoopt dat het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector verandering in de zaak kan brengen, waardoor jaarcijfers in de toekomst wel beoordeeld kunnen worden. GeoJunxion heeft nu de cijfers over 2021/2022 gepubliceerd zonder oordeel van een accountant. GeoJunxion heeft verder een aandelenplan opgezet ter beloning van alle werknemers en een beperkt aantal contractanten. In totaal worden 81.600 aandelenopties tegen een uitoefenprijs 1,787 euro per stuk toegekend. De aandelenopties hebben een gemiddelde looptijd van 2,5 jaar en zullen uitgeoefend worden in vier gelijke driemaandelijkse delen, te beginnen op 1 juli 2024. Het is de derde keer dat GeoJunxion een dergelijk aandelenplan opzet. Het bedrijf hoopt op deze manier personeel langer aan zich te kunnen binden. Het aandeel GeoJunxion sloot woensdag op 1,78 euro. Bron: ABM Financial News

