Ford waarschuwt voor fors hogere kosten

Beeld: Ford

(ABM FN) Ford waarschuwde maandagavond dat de winst in het derde kwartaal met 1 miljard dollar geraakt wordt door hoger dan voorziene kosten en tekorten die ertoe leiden dat er minder auto's kunnen worden geproduceerd. De outlook voor heel 2022 werd gehandhaafd. Ford mikt voor het derde kwartaal op een aangepaste operationele EBIT van 1,4 tot 1,7 miljard dollar. Ford verwacht aan het einde van het lopende kwartaal 40.000 tot 45.000 auto's in voorraad te hebben die nog aanvullende onderdelen nodig hebben en zodoende niet naar de dealer kunnen. Het gaat vooral om trucks en SUV's, waar Ford relatief hoge marges op boekt. Ford verwacht de auto's in het vierde kwartaal af te leveren en te verkopen. Ford zegt ook meer geld kwijt te zijn aan onderdelen en materialen als gevolg van de inflatie. Dit leidt tot 1 miljard dollar aan onvoorziene kosten in het derde kwartaal. Ford waarschuwde in juli al dat het last heeft van de inflatie en wat dit jaar tot kosten van 3 miljard dollar zal leiden. Ford liet eerder weten te mikken op een aangepaste EBIT van 11,5 tot 12,5 miljard dollar voor dit jaar en herhaalde dit maandag. Het aandeel Ford daalde maandag in de elektronische handel nabeurs met ruim vier procent. Vorige week waarschuwden ook FedEx en General Electric al. Bron: ABM Financial News

