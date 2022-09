Cabka tekent meerjarig contract met CHEP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Cabka

(ABM FN-Dow Jones) Cabka heeft met CHEP een meerjarig contract getekend voor de levering van herbruikbare containers die zijn gefabriceerd van afvalplastics. Dit maakte de onderneming met een notering op het Damrak dinsdag bekend. Het contract levert Cabka circa 9 miljoen euro aan omzet per jaar op. De leveringen van de containers aan CHEP gaan halverwege 2023 van start. Cabka is het 'oude' Dutch Star Companies Two, in 2021 nog een zogeheten special purpose acquisition company. Bron: ABM Financial News

