'Oprichters Ben & Jerry's protesteren tegen Unilever'

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Unilever schendt een fusie-overeenkomst uit 2000 door de activiteiten van ijsfabrikant Ben & Jerry's in Israël over te dragen aan een licentiehouder die hun producten op de West Bank kan verkopen. Dat meldde persbureau Reuters na uitspraken door de oprichters van Ben & Jerry's zondag op de Amerikaanse televisiezender MSNBC. "Die overeenkomst gaf autoriteit over de sociale missie aan het onafhankelijke bestuur van Ben & Jerry's. Unilever heeft zich die autoriteit onrechtmatig toegeëigend en een genomen besluit teruggedraaid, en we kunnen niet toestaan dat dit gebeurt, we kunnen niet passief toekijken", zei Ben Cohen. Partner Jerry Greenfield zei dat de overeenkomst juridisch bindend is en moet worden nagekomen. Unilever behoudt zich het recht voor om operationele beslissingen te nemen voor Ben & Jerry's. Het bedrijf zegt dat de verkoop aan Avi Zinger niet ongedaan kan worden gemaakt. Er loopt een rechtszaak van Ben & Jerry's tegen Unilever inzake de verkoop van de Israëlische activiteiten. Unilever moet voor 1 november reageren. In juli 2021 besloot Ben & Jerry's om geen ijs meer te verkopen in Palestijnse gebieden die door Israël zijn bezet, omdat dit niet consistent zou zijn met de progressieve waarden en sociale missie die het bedrijf bevordert. Het besluit leidde tot kritiek van beleggers op Unilever. Bron: ABM Financial News

