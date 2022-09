Aandeelhouders IBI steunen overname door Arcadis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van ontwerpbureau IBI Group hebben hun steun uitgesproken voor de overname van het bedrijf door Arcadis. Dit meldde Nederlandse ingenieurs- en adviesbedrijf na een speciale bijeenkomst van IBI over de overname vrijdag. Half juli deed Arcadis een bod op het Canadese ontwerpbureau van 19,50 euro per aandeel. Het Canadese ontwerpbureau ontwerpt duurzame gebouwen, intelligente systemen en efficiënte infrastructuur voor stedelijke omgevingen. De overname werd goedgekeurd met meer dan 99,9 procent van de stemmen die tijdens de vergadering werden uitgebracht. Arcadis had twee derde van de stemmen nodig. De transactie zal naar verwachting omstreeks 27 september worden afgerond. Bron: ABM Financial News

