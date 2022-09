Credit Suisse verhoogt koersdoel Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft vrijdag het koersdoel voor Shell verhoogd van 30,00 naar 35,00 Britse pond met een onveranderd Outperform advies. Dit bleek vrijdag uit een sectorrapport van de Zwitserse bank. Shell geldt binnen de sector als de favoriet van Credit Suisse. Europese energiebedrijven blijven sowieso een aantrekkelijke belegging, ondanks dat de economische vooruitzichten zwakker worden, vinden de analisten van Credit Suisse. De zakenbank verhoogde de taxaties voor de gasprijzen en noemde de olieprijzen "robuust". Dat levert een goede vrije kasstroom op waarmee de energiebedrijven voldoende kunnen investeren in de energietransitie, terwijl er ook ruimte blijft om aandeelhouders goed te belonen. Voor Shell mikt Credit Suisse op een aandeelhoudersvergoeding van 15 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.