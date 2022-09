Minder winst voor Alumexx Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alumexx

(ABM FN-Dow Jones) Alumexx heeft in de eerste zes maanden van 2022 een lagere winst op een hogere omzet geboekt. Dit bleek donderdag nabeurs uit de halfjaarcijfers van de leverancier van aluminium klimmaterialen. "Ik ben uiteraard trots dat we wederom een groei van de omzet hebben kunnen laten zien. Dit ondanks alle onzekerheden van oorlogen, inflatie, een dreigende recessie en een zeer onrustige grondstoffenmarkt", zei CEO Jeroen van den Heuvel. Alumexx boekte in de eerste helft van het jaar een nettowinst van 68.000 euro, in vergelijking met 135.000 euro in dezelfde periode een jaar eerder. De daling is onder andere het resultaat van een stijging van de personeelskosten en overige bedrijfskosten. De omzet steeg in het eerste halfjaar met 18 procent tot 3,8 miljoen euro. De online sales waren daarbij goed voor 58 procent van de omzet. De omzet uit bouwmarkten steeg met 31 procent en is goed voor 5 procent van de totale omzet, terwijl de omzet aan dealers en directe klanten daalde tot 37 procent van de omzet. Het aandeel Alumexx sloot donderdag 0,2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

