Wolters Kluwer prijst voor 500 miljoen aan euro-obligaties Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft met succes voor 500 miljoen euro aan nieuwe Eurobonds geprijsd met een looptijd van 4 jaar. Dit meldde het bedrijf donderdag nabeurs.



De leningen hebben een coupon van 3,000 procent en krijgen van Moody's vermoedelijk een Baa1-rating.



De opbrengst wordt gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.