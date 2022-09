Saxo Bank bekijkt mogelijkheden voor Amsterdamse notering Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Saxo Bank

(ABM FN-Dow Jones) Saxo Bank onderzoekt de mogelijkheden voor een beursnotering in Amsterdam. Dit meldde de broker, die enkele jaren terug BinckBank overnam, dat destijds ook genoteerd was aan het Amsterdamse Damrak. De notering zou moeten worden gerealiseerd via Disruptive Capital Acquisition Company, een zogeheten SPAC met een notering op Beursplein 5. Eén van de aandeelhouders van DCAC is Kari Stadigh, die ook voorzitter is van Saxo Bank. De nieuwe combinatie wordt gewaardeerd op minimaal 2 miljard euro. Geely en Sampo, grootaandeelhouders van Saxo, zouden bij een beursgang een beperkt deel van hun belang willen verkopen, aldus het persbericht. Enkele bestuurders, onder wie CEO Kim Fournais, zouden juist aandelen willen kopen. JPMorgan begeleidt het proces. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.