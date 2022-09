'Washington wil chipexport naar China nog verder aan banden leggen' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse regering wil nog strenger optreden tegen de export van chips en technologie naar China. Dit maakte persbureau Reuters bekend op basis van bronnen bekend met de situatie. Het gaat vooral om halfgeleiders die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie en chipbouwmachines. Er zouden volgens Reuters nieuwe restricties worden afgekondigd voor KLA, Lam Research en Applied Materials. En ook Nvidia en AMD zouden een brief met nieuwe regels tegemoet kunnen zien. Bron: ABM Financial News

