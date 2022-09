Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel NN Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor verzekeraar NN Group verhoogd, op basis van hogere verwachte inkomsten uit beleggingen, van 56,50 naar 59,80 euro en het advies blijft Outperform. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Zwitserse zakenbank. Voor de tweede helft van 2022 gaat Credit Suisse ervan uit dat NN operationeel 927 miljoen euro aan kapitaal zal genereren, nadat het management suggereerde dat de beleggingsinkomsten zo'n 150 miljoen euro zullen stijgen, wat voor tweederde te danken is aan hogere rentes en voor eenderde aan hogere risico-opslagen of spreads. Ook houdt Credit Suisse rekening met andere factoren zoals de verkoop van de vermogensbeheertak NN IP, met wegvallende inkomsten, en een meevaller bij de levensverzekeringen van 71 miljoen euro in de eerste helft van het jaar. In de eerste helft van het jaar werd er 899 miljoen aan kapitaal gegenereerd, wat 17 procent meer was dan analisten hadden voorspeld, vooral dankzij meevallende cijfers voor Nederland, Europa en Japan. De solvabiliteit daalde in de eerste helft van het jaar door marktbewegingen met 17 procentpunt, wat juist een tegenvaller was, en de analisten denken dat dit in de tweede helft nog eens 3 procentpunt omlaag zal gaan tot 194 procent eind dit jaar. De hogere inkomsten zullen echter de solvabiliteit weer laten stijgen, verwacht de zakenbank. Daarbij ligt het kapitaalrendement bij NN door de recente koersdaling op een niveau van 12 procent dankzij een combinatie van dividend en verwachte aandeleninkopen in 2023, en dat is aantrekkelijk vindt Credit Suisse, zeker gezien de stijgende kapitaalaanwas. Een volgende impuls voor de koers komt bij de beleggersdag op 17 november. De voornaamste risico's zijn volgens de analisten dalende aandelenkoersen, fors hogere risico-opslagen op hypotheken, en lagere vastgoedwaarderingen. Bron: ABM Financial News

