Randstad introduceert nieuw leiderschap

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Randstad verbreedt per 1 januari het managementteam met de introductie van een zogeheten Executive Leadership Team. Dit maakte het bedrijf uit Diemen donderdagochtend bekend. Per die datum wordt Chris Heutink operationeel directeur. Michael Smith wordt bestuurder van Randstad Enterprises Solutions, met de opdracht mondiale klanten voor de lange termijn aan de onderneming te binden. Karen Fichuk gaat leiding geven aan Randstad Technologies. Dichter bij huis, op regionaal niveau, wordt Dominique Hermans bestuurder Noord-Europa en Jorge Vazquez bestuurder Zuid-Europa. Fichuk blijft verantwoordelijk voor Noord-Amerika, Heutink voor de regio Azië-Pacific. Marc-Etienne Julien wordt ingezet als chief talent officer. Rebecca Henderson heeft besloten per 1 april van 2023 Randstad te verlaten. Zij is tot haar vertrek onder meer verantwoordelijk voor de operaties van Monster en het Verenigd Koninkrijk. Bron: ABM Financial News

