Alumexx rondt overname Lado af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alumexx

(ABM FN-Dow Jones) Alumexx heeft de overname van Lado Klimmaterialen succesvol afgerond. Dit meldde de leverancier van aluminium klimmaterialen woensdag nabeurs. Eind maart kondigde Alumexx aan een intentieverklaring getekend te hebben om het bedrijf uit Rotterdam over te nemen. Alumexx neemt het bedrijf over tegen een vaste koopprijs van in totaal 232.000 euro en een aanvullende betaling voor voorraden en het werkkapitaal van 275.000 euro. De vaste koopprijs wordt voldaan door de uitgifte van 200.000 aandelen A op basis van de slotkoers van het aandeel Alumexx van 0,76 euro op 6 september, een betaling in contanten van 40.000 euro op de overnamedatum én een betaling in contanten van 40.000 euro na één jaar. De aanvullende koopprijs wordt voor 125.000 euro in contanten voldaan na 3 maanden en voor 150.000 euro in contanten na 9 maanden, mits het saldo het werkkapitaal en de voorraden op 30 juni 2022 groter of gelijk is aan 275.000 euro, zei Alumexx. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.