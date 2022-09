Heineken lijft Britse brouwerij Beavertown volledig in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft de resterende aandelen gekocht van Beavertown Brewery en wordt daarmee volledig eigenaar van de grootste bierbrouwer van Londen. Dat maakte Heineken woensdag bekend, zonder financiële details te verstrekken. Oprichter Logan Plant zal terugtreden als CEO van Beavertown en krijgt een nieuwe adviserende rol. Jochen Van Esch wordt de nieuwe algemeen directeur. Het Londense bedrijf behoudt zijn eigen organisatie voor verkoop, marketing en bierbrouwen, apart van Heineken UK. Heineken kocht in 2018 een minderheidsbelang in Beavertown en investeerde sindsdien naar eigen zeggen aanzienlijk. Logan Plant startte het bedrijf tien jaar geleden. Inmiddels brouwt Beavertown 360.000 hectoliter bier per jaar. Met Heineken als volledig eigenaar is de verwachting dat het merk Beavertown aanzienlijk kan groeien en dat er nog 50 banen kunnen worden toegevoegd aan de huidige 160. Bron: ABM Financial News

