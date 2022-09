Beursblik: Deutsche zet ING op favorietenlijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft ING en Nordea toegevoegd aan zijn lijst met favoriete Europese bankaandelen, in aanloop naar de komende winter, die spannend zal worden voor de Europese economie. De waardering van banken blijft volgens de analisten in het algemeen zeer aantrekkelijk, met een korting op de boekwaarde van gemiddeld 30 procent en dividendrendementen in de dubbele cijfers, inclusief aandeleninkopen. ING en Nordea zitten daar boven het gemiddelde. De stijgende rentes veranderen de situatie voor de banken drastisch, met een versnellende groei van de netto rentebaten die nog niet geheel is ingeprijsd in de koersen, volgens de analisten van Deutsche. ING en Nordea gaan nog profiteren van het feit dat de rente in de eurozone nog maar net begint te stijgen. Hoewel de kwaliteit van de leningenboeken sterk is, betekent een zware recessie, bijvoorbeeld omdat het aardgas op rantsoen moet, dat de sector netto 30 procent minder waard wordt; dankzij de hogere rentes wordt dat beperkt tot 15 procent. Bij ING en Nordea wordt de risico's van een recessie echter veel lager dan gemiddeld ingeschat, en zal de impact van de hogere rente per saldo een positief effect opleveren. ING heeft bij Deutsche een koersdoel van 12,00 euro en Nordea van 11,50 euro. De andere favorieten zijn Bank of Ireland, BAWAG, Natwest en UBS. Bron: ABM Financial News

