Beursblik: aandeleninkoop Unicredit bemoedigend voor ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aankondiging van het Italiaanse Unicredit dat het goedkeuring heeft gekregen van de Europese Centrale Bank om voor 1 miljard euro eigen aandelen in te kopen, is ook bemoedigend nieuws voor ING. Dit meent analist Flora Bocahut van Jefferies. ING is één van de favoriete aandelen van Bocahut en zij denkt dat de Nederlandse bank kan verrassen met het belonen van de aandeelhouder. Zij denkt dat ING mogelijk eerder dan de analistenconsensus voorziet een aandeleninkoop lanceert, mogelijk al in september of oktober. Ook denkt Bocahut dat de omvang van het inkoopprogramma wel eens positief kan verrassen. De bedrijfsconsensus rekent op 0,6 miljard, maar Jefferies op 1,1 miljard euro, bovenop het lopende aandeleninkoopprogramma van 380 miljoen euro. De aandeleninkoop die Unicredit vandaag aankondigde, noemde Jefferies om twee redenen goed nieuws voor ING. Allereerst stijgt de koers van Unicredit na de aankondiging. "Dat toont dat een aandeleninkoopprogramma een positieve aanjager is voor Europese bankaandelen", aldus Bocahut. Maar Unicredit laat ook zien dat een inkoopprogramma elke dag kan worden aangekondigd en dat er niet hoeft te worden gewacht tot er kwartaalresultaten worden gepubliceerd. Jefferies heeft een koopadvies op ING met een koersdoel van 13,70 euro. Het aandeel ING noteerde woensdag vlak op 8,83 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.