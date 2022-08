'Duitse inval bij JPMorgan om dividendstrippen' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Duitse aanklagers doorzoeken de kantoren van de Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase in Frankfurt, in verband met een belastingschandaal waar al verschillende andere grote banken bij betrokken zijn. Dat meldde persbureau Bloomberg woensdag. En woordvoerder van JP Morgan Chase bevestigde tegen de Amerikaanse beurswebsite MarketWatch dat het kantoor in Frankfurt deze week is bezocht. "We blijven samenwerken met de Duitse autoriteiten in hun lopende onderzoek", aldus de woordvoerder. Ook bij Bank of America, Morgan Stanley, en een aantal Europese banken waaronder Barclays zijn invallen gedaan. Het gaat om een belastingschandaal dat bekend is geworden als cum-ex-arbitragehandel of dividendstrippen. Deze praktijk, waarbij tientallen bankiers betrokken waren, heeft de Duitse overheid meer dan 10 miljard dollar gekost aan dividendbelasting. Het schandaal speelt al meer dan tien jaar en er zijn inmiddels zo'n 1.500 personen bij betrokken. Het aandeel JP Morgan lijkt woensdag iets hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

