UBS zet ASML op de kooplijst

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft woensdag het advies voor ASML verhoogd van Houden naar Kopen en stelde het koersdoel opwaarts bij van 630,00 naar 665,00 euro. Dit bleek uit een rapport van analist François-Xavier Bouvignies. De analist meent dat er weinig neerwaarts risico is, ondanks de onzekere tijden. "We menen dat ASML één van de meest aantrekkelijke namen in de huidige markt is", aldus Bouvignies. De analist noemt de nieuwe technologie EUV "een vangnet". Ook als de markt een stevige tik krijgt, zal EUV veerkrachtig zijn, vermoedt hij. Daarnaast zal ook de vraag naar DUV "solide" blijven. Na de recente koersval van ASML, is het aandeel volgens UBS gewaardeerd op een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 8 procent voor de komende tien jaar. Dat is duidelijk lager dan de 10 procent die UBS voorziet. "Kortom, de verhouding tussen risico en rendement is aantrekkelijk. Dus Kopen", aldus Bouvignies. Het aandeel ASML wint woensdag 1,5 procent op 497,70 euro. Update: om juiste koersdoel te noemen. Bron: ABM Financial News

