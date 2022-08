Beursblik: indrukwekkende resultaten Alfen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft indrukwekkende resultaten geboekt in de eerste helft van dit jaar. Dit stelde analist Emmanuel Carlier van zakenbank Kempen dinsdag. De analist wees op een omzetgroei van 78 procent en een EBITDA die op jaarbasis zelfs met 124 procent steeg. Daarmee deed Alfen het ook beter dan de analistenconsensus. Tegelijk met de cijfers verhoogde Alfen de outlook voor heel 2022. De onderneming rekent inmiddels op een omzet van 410 tot 470 miljoen euro. Dit was aanleiding voor Carlier om zijn taxaties met 13 tot 19 procent te verhogen. Kempen is optimistischer over de winstontwikkeling van Alfen in de komende jaren dan de consensus. De taxaties van de zakenbank liggen hier 10 tot 37 procent boven. "En zijn vermoedelijk nog steeds te conservatief", denkt de analist. Toch rekent Carlier dat de EBITDA-marge maar met 200 basispunten stijgt, "ondanks de enorme omzetgroei". Al die hogere ramingen maken dat Kempen het koopadvies op Alfen handhaaft met een nieuw koersdoel van 142 euro. "We vinden de waardering aantrekkelijk voor een leidende speler in de energietransitie", aldus Carlier. De analist ziet voldoende ruimte voor meevallers in de komende jaren. Het aandeel Alfen stijgt dinsdag 2,7 procent naar 117,20 euro. Bron: ABM Financial News

