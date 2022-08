Ajax vangt 95 miljoen voor Antony Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Antony Matheus dos Santos vertrekt definitief van Ajax naar Manchester United. Dit bevestigde de Amsterdamse club dinsdagmiddag. Ajax ontvangt een vergoeding van 95 miljoen euro van de club uit Manchester, wat middels bonussen nog kan oplopen tot 100 miljoen euro. Antony had zijn zinnen gezet op de transfer en speelde al niet meer mee met Ajax. In Manchester wordt hij herenigd met coach Erik ten Hag. De transfer is nog onder voorbehoud van de medische keuring en de contractuele afhandeling van beide clubs met de speler, aldus Ajax. De vleugelaanvaller staat nog tot en met 30 juni 2025 onder contract bij Ajax. Bron: ABM Financial News

