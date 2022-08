ING stopt met Yolt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Na de sluiting van kasboekapp Yolt vorig jaar, heeft ING nu besloten om ook de business-to-business open banking-activiteiten van Yolt uit te faseren. Dit meldde de bank dinsdag. "Na een grondige evaluatie van alle opties, in de context van de snel evoluerende en veranderende markt, heeft ING geconcludeerd dat het niet haalbaar is om haar ambities met Yolt te realiseren", zei ING in een persbericht. Yolt heeft hun klanten geïnformeerd over het besluit en de geplande afbouw van hun diensten. Tot de beëindiging van de dienstverlening zal Yolt haar contractuele verplichtingen blijven nakomen om aan de verwachtingen van de klant te voldoen. Het streven is om het uitfaseringsproces tegen eind april 2023 af te ronden, aldus ING. Ook de medewerkers van Yolt zijn op de hoogte gesteld van het besluit. Yolt zal de getroffen werknemers tijdens de overgang ondersteunen in overeenstemming met de regels die binnen het bedrijf gelden. Yolt heeft 48 medewerkers waarvan 19 contractors. Yolt business to business open banking-activiteiten werd gelanceerd in 2019. Bron: ABM Financial News

