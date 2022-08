MDxHealth boekt meer omzet Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) MDxHealth heeft in het eerste halfjaar van 2022 de omzet zien stijgen, terwijl het nettoverlies toenam. Dit bleek uit definitieve cijfers die het biotechbedrijf donderdagavond laat publiceerde, nadat eerder deze maand al voorlopige resultaten vrij werden gegeven. De omzet steeg in de eerste zes maanden op jaarbasis met 21 procent naar 13 miljoen dollar, zo bevestigde MDxHealth. De volumes van de ConfirmMDx-testen stegen in de verslagperiode met 5 procent, terwijl die van SelectMDx-testen juist met 7 procent daalden. Het nettoverlies nam met 36 procent toe naar ruim 18 miljoen dollar. Per aandeel bleef het verlies echter stabiel op 0,12 dollar. Eind juni had MDxHealth nog 40 miljoen dollar in kas. De operationele kosten stegen van 17,7 naar 22,8 miljoen dollar. Begin deze maand meldde MDxHealth al dat de outlook voor heel dit jaar is verhoogd. Het bedrijf verwacht dat de jaaromzet tussen de 27 en 29 miljoen dollar zal uitkomen. Eerder werd gerekend op 25 tot 27 miljoen dollar. Inclusief de inkomsten van Oncotype DX GPS zal de omzet zelfs tussen de 40 en 42 miljoen dollar liggen, zei het bedrijf een paar weken geleden. Bron: ABM Financial News

