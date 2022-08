Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel ASR Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor ASR Nederland verhoogd van 57,00 naar 58,40 euro en blijft een koopadvies hanteren. Dat meldde de broker donderdag. ASR genereerde in de eerste helft van het jaar meer kapitaal dan verwacht. Kepler Cheuvreux denkt dat de consensusverwachting voor deze belangrijke maatstaf met 5 procent kan stijgen voor dit jaar en met 8 procent voor 2023. Daarbij rekent analist Benoit Pétrarque inmiddels op een aandeleninkoopprogramma van 140 miljoen euro dit jaar, waar hij eerder uitging van 125 miljoen euro. Kepler is daarmee optimistischer dan de consensus die uitgaat van 100 miljoen euro. ASR is het favoriete aandeel onder de verzekeraars in de Benelux van de analist, met een verwacht rendement aan dividend en aandeleninkopen van 8,7 procent in 2023. Bron: ABM Financial News

