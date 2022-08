Ajax contracteert Ahmetcan Kaplan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft overeenstemming bereikt met Ahmetcan Kaplan en Trabzonspor over de overgang van de verdediger naar Amsterdam. Kaplan tekende een contract dat per direct ingaat en een looptijd heeft van vijf jaar, tot en met 30 juni 2027. Hij werd op 16 januari 2003 geboren in Trabzon en speelde sinds de jeugd bij de huidige kampioen van de Turkse Süper Lig. Financiële details meldde Ajax niet. Donderdag berichtte de Amsterdamse club dat Perr Schuurs, eveneens verdediger, naar Torino FC vertrekt. Juriën Timber verlengde juist zijn contract met Ajax. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.