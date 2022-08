CPB: koopkracht daalt met gemiddeld 6,8% door hoge inflatie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het beeld van de Nederlandse economie is aan het kantelen. Steeds meer huishoudens voelen de hoge inflatie in hun portemonnee, waardoor de consumptiegroei de komende kwartalen tot stilstand komt. Dat blijkt vrijdag uit de augustusraming van het Centraal Planbureau. Door de hoge inflatie en de daarbij achterblijvende loonstijging, voorziet het planbureau een daling van de koopkracht in 2022 van gemiddeld 6,8 procent. Lagere inkomen worden daarbij relatief nog harder geraakt. In 2023 zal de koopkracht heel licht herstellen met 0,6 procent, voorziet het planbureau. Het CPB voorziet nu een groei van de economie in 2022 van 4,6 procent gevolgd door een scherpe terugval in 2023 naar 1,1 procent groei. In 2021 groeide de economie juist nog 4,9 procent, na een krimp van 3,9 procent in 2020. Deze raming vormt voor het kabinet het startpunt voor de afrondende besluitvorming over de begroting 2023. Bron: ABM Financial News

