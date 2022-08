Winst BAM valt hoger uit dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Bouwbedrijf BAM heeft de nettowinst in het afgelopen half jaar flink zien aantrekken, en de winstmarge viel ook hoger uit dan verwacht. Dit kwam donderdag. naar voren uit de halfjaarcijfers van BAM.

De nettowinst van BAM steeg in de verslagperiode op jaarbasis van 20,1 miljoen euro naar 85,7 miljoen euro. Analisten rekenden vooraf op een nettowinst van 70,8 miljoen euro. De gecorrigeerde EBITDA bedroeg daarnaast 182 miljoen euro, waar analisten rekenden op 165,1 miljoen euro. In de eerste helft van 2021 was dit 157,1 miljoen euro.

De marge op de aangepaste EBITDA kwam uit op 5,5 procent, inclusief een positief effect van 16 miljoen euro in verband met een schikking voor het Museum of the Future in Dubai. Analisten voorzagen een lagere marge van 5,0 procent. Een jaar eerder was dit 4,3 procent.

Voor heel 2022 verwacht BAM een gecorrigeerde EBITDA-marge te behalen van ten minste 4 procent, exclusief het verwachte resultaat op de desinvestering van infrabedrijf Wayss & Freytag in Duitsland. Analisten mikken op een marge in 2022 van 4,7 procent.

De omzet van ruim 3,3 miljard euro afgelopen halfjaar was conform de verwachting. Een jaar eerder boekte BAM nog een omzet van ruim 3,6 miljard euro.

BAM verwacht over 2022 dividend uit te keren.

“Onze operationele resultaten over het eerste halfjaar laten een solide prestatie zien in onze divisies Nederland, en het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ik ben verheugd dat we schikkingen hebben bereikt voor enkele oudere projecten, met name voor het Museum of the Future, en overeenstemming hebben bereikt over de Afsluitdijk. Onze kapitaalratio steeg met meer dan 3 procent, vooral dankzij het aanzienlijk verbeterde nettoresultaat”, aldus topman Ruud Joosten in een toelichting.

De kapitaalratio steeg naar 17,7 procent, ten opzichte van 14,5 procent eind 2021 en 13,2 procent eind juni vorig jaar. De voltooiing van de desinvestering van Wayss & Freytag zal naar verwachting 2,3 procent toevoegen.

De orderportefeuille van de bouwer bedroeg eind juni 12,2 miljard euro, ten opzichte van 13,2 miljard euro eind 2021. Analisten voorzagen een orderportefeuille van 11,75 miljard euro.

BAM heeft een liquiditeitspositie van 830 miljoen euro, exclusief 188 miljoen die wordt aangehouden voor de verkoop van Wayss & Freytag.

Tot slot meldde Joosten dat de de omstandigheden in de belangrijkste markten wisselend zijn. “ We blijven geconfronteerd met sectorbrede druk in de toeleveringsketen, prijsstijgingen en sterke concurrentie om medewerkers aan te trekken en te behouden”, aldus de topman.

“Wij liggen op schema met de uitvoering van onze strategie om de risico's van onze portefeuille te verminderen en we hebben onze financiële positie versterkt”, voegde de topman toe.