Avantium vindt in AmBev klant voor PEF Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium gaat aan AmBev PEF leveren voor frisdrankflessen. Dit liet het Nederlandse bedrijf woensdagochtend weten, zonder financiële details te delen. PEF is een plantaardig en recycleerbaar alternatief voor plastic. AmBev, een Braziliaanse brouwerij en onderdeel van AB InBev, zal de PEF afnemen, die wordt geproduceerd in de zogeheten 'FDCA Flagship Plant’ van Avantium in Delfzijl. AmBev zal de PEF gebruiken om flessen te maken voor haar frisdrankenportfolio. Avantium verwacht de deuren van de flagship fabriek tegen eind 2023 te hebben geopend. PEF kan dan vanaf 2024 commercieel gelanceerd worden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.