Koerswinst Prosus houdt AEX in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef dinsdag dicht bij huis. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 730,47 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING zag de rentes gisteren flink dalen. "Beleggers verwachten dat de Europese Centrale Bank de beleidsrente niet veel verder zal verhogen dan de 0 procent waar deze nu op staat", aldus Wiersma.

Door de oplopende rentes eerder dit jaar vond een forse herwaardering plaats, zo merkte Wiersma op, waardoor de koers-winstverhoudingen flink daalden. "Maar tot nu toe blijken de bedrijfswinsten veel beter dan gevreesd, ondanks de technische recessie in de VS en alle doemscenario's voor Europa", aldus de expert van ING. "Onderschat nooit het aanpassingsvermogen van ondernemers."

Econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen waarschuwde desondanks dat de "inflatiebeer" nog niet is verslagen. "Door de meevallende inflatiesignalen is de kans kleiner geworden dat we eind september opnieuw een forse rentestap zullen zien in de VS. Maar toch moeten we opletten dat we het vel van de inflatiebeer niet verkopen voordat hij geschoten is", aldus Aben.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0135. De olieprijzen daalden tot een procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Philips 2,7 procent. Philips wil Roy Jakobs benoemen tot CEO van het bedrijf als opvolger van Frans van Houten. De in 1974 in Nederland geboren Jakobs heeft onder meer de Connected Care-portefeuille van Philips versterkt met diverse overnames, terwijl hij ook betrokken is bij de terugroepactie van specifieke Respironics-apparaten.

Prosus schoot met 3,9 procent omhoog, na geruchten dat Tencent zijn belang in maaltijdbezorger Meituan ter waarde van circa 24 miljard dollar gedeeltelijk of volledig wil verkopen. Just Eat Takeaway.com won 6,2 procent.

In de AMX steeg TKH 0,4 procent na het overleggen van cijfers. TKH overtrof volgens Degroof Petercam de omzetverwachtingen, terwijl de winst en outlook conform verwachting waren.

Alfen verloor 8,6 procent op 106,00 euro. Berenberg verlaagde het advies voor Alfen van Kopen naar Houden bij handhaving van het koersdoel op 110,00 euro.

Illustratief voor de lage volatiliteit de afgelopen dagen was het verlies van 3,0 procent voor Flow Traders. De flitshandelaar is juist gebaat bij veel reuring op de beurs. Het aandeel noteert vandaag ook ex-dividend.

Galapagos en Inpost stegen juist met circa twee procent.

In de AScX verloor Ebusco 4,4 procent op 20,24 euro. Jefferies verlaagde het koersdoel voor Ebusco van 32,00 naar 26,00 euro bij handhaving van het koopadvies.